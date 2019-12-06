«Йокерит» на выезде переиграл «Сибирь» Хоккеисты «Йокерита» переиграли «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

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В составе клуба из Хельсинки заброшенными шайбами отметились Сами Леписте (6-я минута), Ахти Оксанен (18), Хенри Иконен (36) и Ессе Йоэнсуу (59), у новосибирской команды отличились Юусо Пуустинен (30), Александр Шаров (32) и Виктор Комаров (37).

В следующем матче «Йокерит» на своем льду примет «Спартак», а «Сибирь» на выезде встретится с «Трактором».