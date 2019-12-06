«Торпедо» на своем льду проиграло «Ак Барсу», потерпев третье поражение кряду Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

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В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко (23-я минута), Артем Галимов (38), Даниил Журавлев (58) и Патрис Кормье (60). У нижегородского клуба отличились Станислав Бочаров (18), Кирилл Ураков (38) и Денис Баранцев (42).

В следующем матче «Ак Барс» на выезде сыграет против «Авангарда», а «Торпедо» в гостях встретится с «Витязем».