Андрей Разин: Второй и третий период с минским «Динамо» – это худший отрезок в сезоне - Советский спорт
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07 декабря 2019 00:29Хоккей

Андрей Разин: Второй и третий период с минским «Динамо» – это худший отрезок в сезоне

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – о победе в гостевом матче с минским «Динамо» (4:3 Б).

- В актив можем занести себе только первый период. Мы там играли хорошо, владели инициативой, создавали моменты и забили три гола. Второй и третий период – это худший отрезок в сезоне.

Зачем взял тайм-аут в третьем периоде? Я увидел, что команду трясет, хотели успокоить игроков. Было очень много потерь, неточных передач, пробросов, - приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Северсталь», набрав 31 очков 36 встречах, занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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