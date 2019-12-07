Андрей Разин: Второй и третий период с минским «Динамо» – это худший отрезок в сезоне Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – о победе в гостевом матче с минским «Динамо» (4:3 Б).

- В актив можем занести себе только первый период. Мы там играли хорошо, владели инициативой, создавали моменты и забили три гола. Второй и третий период – это худший отрезок в сезоне.

Зачем взял тайм-аут в третьем периоде? Я увидел, что команду трясет, хотели успокоить игроков. Было очень много потерь, неточных передач, пробросов, - приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Северсталь», набрав 31 очков 36 встречах, занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.