Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Аризону» - Советский спорт
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07 декабря 2019 06:12ХоккейНечаев Юрий

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

«Пингвинз» одержали вторую победу подряд.

«Питтсбург» обыграл «Аризону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Победную шайбу в третьем периоде забросил российский форвард хозяев Евгений Малкин. Всего в 18 матчах текущего сезона нападающий набрал 23 (7+16) очка.

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри отразил все 33 броска по своим воротам.

«Пингвинз» занимают пятое место в Столичном дивизионе. В активе команды 36 очков. У «Аризоны» 38 набранных очков и первое место в Тихоокеанском дивизионе.

Следующие матчи команды проведут на выезде. 8 декабря «Питтсбург» сыграет с «Детройтом», а 9 декабря «Аризона» встретится с «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Аризона» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Малкин, 48. Танев, 60 (п.в.).

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