Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

«Питтсбург» обыграл «Аризону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Победную шайбу в третьем периоде забросил российский форвард хозяев Евгений Малкин. Всего в 18 матчах текущего сезона нападающий набрал 23 (7+16) очка.
Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри отразил все 33 броска по своим воротам.
«Пингвинз» занимают пятое место в Столичном дивизионе. В активе команды 36 очков. У «Аризоны» 38 набранных очков и первое место в Тихоокеанском дивизионе.
Следующие матчи команды проведут на выезде. 8 декабря «Питтсбург» сыграет с «Детройтом», а 9 декабря «Аризона» встретится с «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Аризона» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Малкин, 48. Танев, 60 (п.в.).
Дзюба вновь забил. Видео всех голов 19-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 19-го тура чемпионата России. 06.12.2019 21:20 Футбол Все сильнейшие в сборе. Объявлен состав российской команды на Кубок Первого канала Как и обещал президент ФХР Владислав Третьяк, наша сборная сыграет на домашнем этапе Евротура сильнейшим составом. На лед арены в Парке легенд и «Газпром Арены» выйдут восемь олимпиоников, два чемпиона мира и столько же новичков национальной команды. 03.12.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Юрий Семин: Такие удары надо держать На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Локомотив» (4:0) главный тренер гостей Юрий Семин. 06.12.2019 22:20 Футбол Аполоник Дмитрий Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий «Зенит» с «Динамо» управился за тайм. И в чемпионате тоже? Акция болельщиков, быстрый гол Азмуна, очередная «честь» Дзюбы и второй тайм в непривычной атмосфере полупустых трибун – таким получилось прощание Петербурга с большим футболом до весны. 06.12.2019 21:42 Футбол Мощенко Захар Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Алена Косторная: Знаю свои оценки при чистых прокатах Победительница короткой программы в финале Гран-при Алена Косторная поделилась впечатлениями от своего выступления. 06.12.2019 22:49 Фигурное катание Киреева Ксения Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай