«Нью-Джерси» проиграл «Чикаго», Гусев сделал результативную передачу - Советский спорт
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07 декабря 2019 06:26ХоккейНечаев Юрий

«Нью-Джерси» проиграл «Чикаго», Гусев сделал результативную передачу

«Девилз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Нью-Джерси» по буллитам уступил «Чикаго» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Нападающий хозяев Никита Гусев записал на свой счет одно очко за результативную передачу. Также в активе россиянина реализованный буллит. В 25 матчах текущего сезона Гусев набрал 13 (5+8) очков.

«Нью-Джерси», набрав 23 очка, замыкает турнирную таблицу Столичного дивизиона. В таблице Центрального дивизиона «Чикаго» также идет последним (29).

В следующих матчах «Девилз» сыграют на выезде с «Нэшвиллом» 8 декабря, а «Чикаго» на своей площадке примет «Аризону» 9 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Холл (Гусев), 14 (бол.). — Дебринкэт, 30 (бол.).

Победный буллит: Дак.

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