«Рейнджерс» проиграл «Монреалю», Георгиев признан третьей звездой матча. - Советский спорт
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07 декабря 2019 06:42ХоккейНечаев Юрий

«Рейнджерс» проиграл «Монреалю», Георгиев признан третьей звездой матча.

В последних пяти матчах команда из Нью-Йорка потерпела три поражения.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своем льду уступили «Монреалю» со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Российские нападающие хозяев Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями в матче не отметились.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

«Монреаль» расположился на четвертой строчке в таблице Атлантического дивизиона. Команда набрала 32 очка.

«Рейнджерс» занимают шестое место в Столичном дивизионе (31).

Свои следующие матчи обе команды проведут на выезде. 9 декабря команда из Нью-Йорка сыграет с «Вегасом», а «Канадиенс» встретятся с «Питтсбургом» 11 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Смит, 23. — Галлахер, 11. Томпсон, 59.

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