«Ванкувер» вернул Голдобина в фарм-клуб

«Ванкувер» перевел российского нападающего Николая Голдобина в клуб АХЛ »Ютика Кометс», сообщает пресс-служба «Кэнакс».
Голдобин был вызван «Ванкувером» в основной состав в ноябре, однако принял участие только в игре против «Питтсбурга» (6:8). За восемь минут игрового времени 24-летний хоккеист очков не набрал.
В текущем сезоне АХЛ Голдобин набрал 20 (8+12) очков в 18 играх.
В прошлом сезоне хоккеист провел 63 матча в НХЛ, в которых заработал 27 (7+20) очков.
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