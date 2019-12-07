«Ванкувер» вернул Голдобина в фарм-клуб За «Кэнакс» россиянин сыграл только один матч.

«Ванкувер» перевел российского нападающего Николая Голдобина в клуб АХЛ »Ютика Кометс», сообщает пресс-служба «Кэнакс».

Голдобин был вызван «Ванкувером» в основной состав в ноябре, однако принял участие только в игре против «Питтсбурга» (6:8). За восемь минут игрового времени 24-летний хоккеист очков не набрал.

В текущем сезоне АХЛ Голдобин набрал 20 (8+12) очков в 18 играх.

В прошлом сезоне хоккеист провел 63 матча в НХЛ, в которых заработал 27 (7+20) очков.