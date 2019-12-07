Главный тренер «Рейнджерс»: Панарин и Зибанежад создали не так много моментов - Советский спорт
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07 декабря 2019 11:35ХоккейНечаев Юрий

Главный тренер «Рейнджерс»: Панарин и Зибанежад создали не так много моментов

В последних пяти матчах команда из Нью-Йорка потерпела три поражения.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн объяснил, почему по ходу матча против «Монреаля» (1:2) перевел Артемия Панарина в первое звено и восстановил связку россиянина и Мики Зибанежада.

«Панарин провел отличный первый период, но мне захотелось дать шанс Мике поиграть с ним. И они сыграли нормально. К сожалению, они не создали так много моментов, как нам хотелось, но такой это был матч», - цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Рейнджерс» уступили «Монреалю» в очередном матче чемпионата НХЛ со счетом 1:2. Панарин очков не набрал и завершил матч с показателем полезности »-1».

«Рейнджерс» занимают шестое место в Столичном дивизионе. В активе команды 31 очко.

9 декабря команда из Нью-Йорка сыграет с «Вегасом».

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