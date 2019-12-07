«Адмирал» по буллитам победил «Куньлунь Ред Стар» Китайцы прервали серию из трех поражений.

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«Адмирал» нанес поражение «Куньлунь Ред Стар» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

В основное время у китайцев дубль сделал форвард Тайлер Вонг. Отметим, что у «Куньлунь Ред Стар» отыгрался со счета 2:4, забросив две шайбы за 51 секунду. Для китайцев это поражение стало третьим подряд.

«Адмирал» набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Куньлунь Ред Стар» стало 39 очков и девятое место.

В следующих матчах 17 и 18 декабря команды сыграют в Пекине.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Воронин, 19. Петров, 27. Бакош, 37. Люнг, 44. Глазачев (ПБ) – Йип, 26. Вонг, 37, 57. Верек, 58.