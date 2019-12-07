«Металлург» дома уступил «Трактору» Вратарь челябинцев Иван Федотов провел «сухой» матч.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» завершился со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Единственную шайбу в матче на 52-й минуте забросил Руслан Карлин. Вратарь челябинцев Иван Федотов отыграл «на ноль». Магнитогорская команда не смогла забросить ни одной шайбы впервые с 11 сентября, когда со счетом 0:3 проиграла в гостях «Нефтехимику».

«Металлург» располагается на восьмом место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 37 встречах. «Трактор» на Востоке идет на Востоке на последнем 12-й строчке таблицы (28 очков в 37 встречах).

9 декабря «Металлург» сыграет дома с рижским «Динамо». В тот же день «Трактор» примет «Сибирь».