«Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» В Екатеринбурге закончился матч регулярного чемпионата КХЛ.

Игра «Автомобилиста» против рижского «Динамо» завершилась с результатом 5:4 (2:0, 1:0, 2:4). В составе хозяев дублями отметились Питер Холланд и Георгий Белоусов.

Ко второму перерыву «Автомобилист» вел 3:0. На 5-й минуте преимущество пять на три реализовал Дэн Сэкстон, а на 18-й в меньшинстве отличился Холланд. Шайба Белоусова, заброшенная на 39-й минуте, стала единственной во втором периоде.

В заключительной 20-минутке Холланд и Белоусов оформили дубли (на 48-й и 49-й минутах) соответственно. Рижане в попытке спастись от поражения забросили четыре шайбы, но не смогли перевести игру в овертайм. У «Динамо» забрасывали Бен Маршалл (46-я минута), Микелис Редлихс (49-я), Никита Сетдиков (на 53-й с большинстве шесть на четыре) и Гинтс Мейя (на 59-й в формате шесть на пять).

«Автомобилист», выиграв три из четырех последних встреч, занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции (43 очка в 35 матчах). Рижское «Динамо», проиграв в третий раз кряду, идет на предпоследнем 11-м месте в Западной конференции (27 очков в 36 встречах).

9 декабря латвийский клуб сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом». «Автомобилист» следующую встречу проведет 17 декабря – дома против «Амура».