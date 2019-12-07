«Сочи» у себя дома проиграл «Барысу» - Советский спорт
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07 декабря 2019 20:00ХоккейШарафудинов Виктор

«Сочи» у себя дома проиграл «Барысу»

Клуб из Казахстана победил в матче КХЛ на юге России.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Барыс» закончился с результатом 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

Единственную шайбу в составе хозяев забросил на 28-й минуте Павел Макаренко. В составе гостей дублем отметился Роман Старченко, отличившись на 25-й и 41-й минутах. Также голы на счету Даррена Дица (23-я в большинстве) и Джесси Блэкера (45-я).

«Сочи» занимает девятое место в Западной конференции, набрав в 37 встречах 34 очка. «Барыс» идет третьим на Востоке, набрав в 34 матчах 44 очка, выиграв четыре из последних пяти матчей.

9 декабря «Барыс» сыграет в гостях с «Авангардом». «Сочи» следующий матч проведет 18 декабря в гостях у минского «Динамо».

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