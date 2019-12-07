Кожевников – о Дацюке: Время никого не щадит

В начале сезона Александр Кожевников был одним из тех, кто считал, что Павел Дацюк и в возрасте 41 года способен на многое, и даже мог бы играть в НХЛ. Однако возвращение Дацюка в родной Екатеринбург не получилось ярким.
«Паша Дацюк при всем к нему уважении под грузом травм ушел в тень, – цитирует Кожевникова «Собеседник». – Он же все-таки не робот. Время никого не щадит».
В нынешнем сезоне Дацюк после перехода из СКА сыграл за «Автомобилист» 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В активе Павла две шайбы и шесть результативных передач.
26 ноября ветеран получил травму в матче против нижегородского «Торпедо», в котором «Автомобилист» потерпел поражение 3:4 на своей площадке. Сроки восстановления нападающего пока неизвестны.
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