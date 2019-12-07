Кожевников – о Дацюке: Время никого не щадит - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 декабря 2019 21:36ХоккейШарафудинов Виктор

Кожевников – о Дацюке: Время никого не щадит

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выступления Павла Дацюка за «Автомобилист».

В начале сезона Александр Кожевников был одним из тех, кто считал, что Павел Дацюк и в возрасте 41 года способен на многое, и даже мог бы играть в НХЛ. Однако возвращение Дацюка в родной Екатеринбург не получилось ярким.

«Паша Дацюк при всем к нему уважении под грузом травм ушел в тень, – цитирует Кожевникова «Собеседник». – Он же все-таки не робот. Время никого не щадит».

В нынешнем сезоне Дацюк после перехода из СКА сыграл за «Автомобилист» 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В активе Павла две шайбы и шесть результативных передач.

26 ноября ветеран получил травму в матче против нижегородского «Торпедо», в котором «Автомобилист» потерпел поражение 3:4 на своей площадке. Сроки восстановления нападающего пока неизвестны.

Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Раджаб Бутаев и Александр Беспутин разыграют вакантный титул WBA 41-летний Заб Джуда проиграл нокаутом Селдину 40-летний Заб Джуда победил Ринкона
Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения
Камила Валиева: Произвольной программой, в принципе, я довольна Победительница юниорского финала Гран-при Камила Валиева делится своими эмоциями после победы. 06.12.2019 20:47 Фигурное катание Киреева Ксения
Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения
Еще по теме:
Илья Авербух: У Косторной есть возможности для дальнейшего роста Чен выиграл финал Гран-при с мировым рекордом, Самарин – четвертый Сергей Шахрай: Загитова обретает уверенность, ждем ее царственную Клеопатру
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий
Александр Коломейцев: Никуда Миранчук зимой из «Локо» не уйдет 30-летний полузащитник вице-чемпионов России подвел промежуточные итоги первой части клубного сезона. 05.12.2019 11:56 Футбол Григорьевская Юлия
Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Новости
21:57 Футбол «Наполи» в гостях не смог обыграть «Удинезе»
21:56 Футбол Ханс-Дитер Флик: Не забиваем и нас это раздражает
21:56 Футбол Андреа д'Амико – о контракте Карреры с АЕКом: Осталось согласовать несколько деталей
21:46 Футбол Эдгард Запашный: С «ультрас» надо разговаривать жестко, другого языка они не понимают
21:36 Хоккей Кожевников – о Дацюке: Время никого не щадит
21:29 Футбол Дмитрий Стоцкий: Нужно стараться оптимизировать процесс VAR
21:26 Футбол «ПСЖ» одержал волевую победу над «Монпелье», Паредес отметился автоголом
21:22 Футбол Маркус Берг: Судья не должен думать по пять минут
21:08 Футбол Сергей Матвеев: Остановки, связанные с VAR, нарушили динамичность игры
21:01 Футбол Ари – о пенальти в ворота ЦСКА: Если VAR показал, что было нарушение, значит, это пенальти
20:52 Футбол «Уфа» в гостях обыграла «Ахмат»
20:50 Биатлон Норвегия победила в мужской эстафете, Россия – четвертая
20:48 Футбол Григорий Иванов: У Егорова ничего не получается, пусть идет в отставку
20:46 Футбол Юрген Клопп: Самое часто произносимое слово в раздевалке – игра «на ноль»
20:37 Баскетбол УНИКС обыграл «Зелену-Гуру», «Локомотив-Кубань» проиграл «Автодору»
20:33 Футбол Федор Щербаченко: Казарцев в матче «Краснодар» – ЦСКА справился со своей работой великолепно
20:21 Футбол «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы команд
20:16 Футбол Александр Медведев: Я собираюсь встретиться с фанатами «Зенита» и поговорить
20:15 Футбол Гинер назвал Егорова «конченым негодяем»
20:00 Хоккей «Сочи» у себя дома проиграл «Барысу»
Депутат Мосгордумы отказался от привилегии ездить на служебном авто
Фиксируем омскость в джинглах 90-х. Не на правах рекламы
Метель может вернуться: на орской трассе не снимают режим повышенной готовности
После коммунальных аварий волгоградцы предлагают отказаться от услуг концессионеров
Никитин поручил оказать помощь пострадавшим из-за массового наезда в центре Нижнего
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика