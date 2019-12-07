Александр Андриевский: Во время большинства «пять на три» дали эмоции «Барысу» «Сочи» проиграл дома «Барысу» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:4) в ДС «Большой» в Сочи.

«Мы хорошо начали игру: и движение было, и желание у ребят, – приводит слова Андриевского официальный сайт клуба. – Это было до нашего большинства «пять на три». Там мы дали сопернику, скажем так, эмоции, они выстояли. Мы, по-моему, даже ни разу не бросили».

Напомним, единственную шайбу «Сочи» забросил форвард Павел Макаренко. У команды осталось 34 очка и девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче 18 декабря «Сочи» сыграет в гостях с минским «Динамо».