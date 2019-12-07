Илья Воробьев: Моментов в игре с «Трактором» было достаточно, надо было забивать

– Не забив ни одного гола – очень сложно выиграть игру. Моментов было достаточно, надо было решать, забивать. Но не забиваешь сам – получаешь в ответ, – цитирует Воробьева официальный сайт КХЛ.
Напомним, что после 37 игр чемпионата «Металлург» набрал 29 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.
05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Дальневосточное турне «Спартака» закончилось фиаско в Пекине «Спартак» завершал свое турне по Дальнему Востоку матчем с китайским «Куньлунем» в Пекине. 04.12.2019 17:41 Хоккей Трофименко Кирилл «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий Искусство войны от Тутберидзе. Валиева отказалась от четверных - и перехитрила Лю Первое золото финала Гран-при-2019 завоевала российская юниорка Камила Валиева, парадоксальным образом обыгравшая Алису Лю из США. 06.12.2019 20:35 Фигурное катание Тигай Лев Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав