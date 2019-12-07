Илья Воробьев: Моментов в игре с «Трактором» было достаточно, надо было забивать Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:1).

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– Не забив ни одного гола – очень сложно выиграть игру. Моментов было достаточно, надо было решать, забивать. Но не забиваешь сам – получаешь в ответ, – цитирует Воробьева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что после 37 игр чемпионата «Металлург» набрал 29 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.