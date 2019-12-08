Гол Проворова помог «Филадельфии» победить «Оттаву»

«Филадельфия» нанесла поражение «Оттаве» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «летчиков» Иван Проворов забросил свою седьмую шайбу в сезоне и был признан третьей звездой. Теперь на счету 22-летнего российского игрока обороны 19 (7+12) очков в 30 матчах. Таким образом, он повторил свой результат по голам прошлого сезона.
«Филадельфия» набрала 39 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Оттава» с 25 очками остается предпоследней в Атлантическом дивизионе.
В следующих матчах 9 декабря «Оттава» примет «Бостон», а 11 декабря «Филадельфия» сыграет в гостях с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Оттава» – 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Голы: Конечны, 2. Гостисбеер, 7. Проворов, 44. Лоутон, 56 – Ткачук, 5. Дюклер, 34, 56.
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