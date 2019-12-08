«Сан-Хосе» крупно уступил «Тампе» «Шаркс» потерпели третье поражение подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду уничтожил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:1.

В составе хозяев дублями отметились Тайлер Джонсон (4-я и 44-я минуты) и Стивен Стэмкос (40, 56), еще по голу забили Алекс Киллорн (33), Виктор Хедман (41) и Картер Вераге (60). «Шаркс» смогли ответить лишь в третьем периоде – результативный бросок на счету канадского защитника Марка-Эдуарда Власича.

Отметим, что голкипер хозяев Андрей Василевский смог отразить 37 бросков из 38.

«Тампа-Бэй» располагается на 12-м месте в Восточной конференции (29 очков), а «Сан-Хосе» идет десятым на Западе с 32 очками в 30 встречах.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Айлендерс», а «Сан-Хосе» отправится в гости к «Флориде».