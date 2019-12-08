«Айлендерс» проиграл «Далласу» Команда Александра Радулова одержала вторую победу подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1.

В составе хозяев шайбы забросили два россиянина – Александр Радулов (17-я минута) и Денис Гурьянов (24). Еще один результативный бросок на счету их партнера по команде Эндрю Кольяно (12). Соперник ответил голом канадского форварда Мэтью Барзала в третьем периоде (56).

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов провел игру на скамейке запасных.

«Даллас» с 37 очками занимает пятое место Западной конференции, «Айлендерс» – третий на Востоке (40 очков).

Следующий матч «Старз» проведут с «Нью Джерси», «Айлендерс» отправится в гости к «Тампе».