«Айлендерс» проиграл «Далласу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1.
В составе хозяев шайбы забросили два россиянина – Александр Радулов (17-я минута) и Денис Гурьянов (24). Еще один результативный бросок на счету их партнера по команде Эндрю Кольяно (12). Соперник ответил голом канадского форварда Мэтью Барзала в третьем периоде (56).
Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов провел игру на скамейке запасных.
«Даллас» с 37 очками занимает пятое место Западной конференции, «Айлендерс» – третий на Востоке (40 очков).
Следующий матч «Старз» проведут с «Нью Джерси», «Айлендерс» отправится в гости к «Тампе».
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