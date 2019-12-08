Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ Российский нападающий «Питтсбурга» был признан третьей звездой по итогам игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

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Малкин в матче против «Детройта» (5:3), который состоялся в ночь с субботы на воскресенье, записал на свой счет 3 (1+2) очка.

Отметим, что первой звездой дня стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо, оформивший хет-трик и сделавший две передачи в матче против «Миннесоты» (6:2).

Второй звездой был признан капитан «Тампа Бэй» Стивен Стэмкос, набравший 3 (2+1) очка во игре с «Сан-Хосе» (7:1).