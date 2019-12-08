Джаред Беднар: Задоров, пожалуй, играет в свой лучших хоккей на моей памяти - Советский спорт
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08 декабря 2019 10:47Хоккей

Джаред Беднар: Задоров, пожалуй, играет в свой лучших хоккей на моей памяти

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар после встречи с «Бостоном» (4:1) оценил игру защитника Никиты Задорова.

- Задоров сегодня показал первоклассный хоккей. Он так играет в последнее время, когда мы его ставим против лучших сил соперников. И он отлично выполняет свою работу, гордясь своими обязанностями. Он, пожалуй, играет в свой лучших хоккей на моей памяти, - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в матче против «Бостона» Задоров провел на льду почти 28 минут, применил десять силовых приемов и завершил встречу с показателем полезности «+2».

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