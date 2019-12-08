Тренер «Ак Барса»: Чтобы победить «Авангард» нужно быть лучше во всех аспектах Евгений Перов дал комментарий накануне сегодняшнего матча КХЛ.

Сегодня в Балашихе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Ак Барс». Тренер казанского клуба Евгений Перов дал комментарий по поводу предстоящей игры.

«Нас ждет встреча двух сильных соперников, – цитирует Перова официальный сайт «Ак Барса». – «Авангард» − очень сбалансированная команда. Она играет одинаково эффективно во всех компонентах. Чтобы победить, нам нужно продемонстрировать наш хоккей, дисциплину, самоотдачу и быть лучше, чем соперник, во всех аспектах».

Матч «Авангард» – «Ак Барс» начнется в 17:00 по московскому времени. Команды лидируют в Восточной конференции. «Ак Барс» набрал 56 очков в 35 играх, а «Авангард» – 48 очков в 36 встречах.