«Авангард» победил «Ак Барс» в матче лидеров Восточной конференции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 декабря 2019 19:36ХоккейШарафудинов Виктор

«Авангард» победил «Ак Барс» в матче лидеров Восточной конференции

Вратарь омичей Игорь Бобков в четвертый раз в сезоне отыграл «на ноль».

Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом «Авангард» – «Ак Барс» завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

«Авангард» забрасывал по шайбе в каждом периоде. Рой Клинкхаммер отличился уже на 43-й секунде встречи, а Сергей Широков оформил дубль, забросив свои шайбы на 23-й и 46-й минутах.

Также стоит отметить тот факт, что вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел четвертый «сухой» матч в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции и регулярном чемпионате, имея 56 очков после 36 игр. «Авангард» идет вторым на Востоке, набрав 50 очков в 37 встречах.

Завтра 9 декабря хоккеисты «Авангарда» опять выйдут на лед и примут казахстанский «Барыс». «Ак Барс» следующий матч проведет 19 декабря – на своей площадке против «Салавата Юлаева».

Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Гус Тил: Ананидзе и Мельгарехо принесли друг другу извинения Трое полузащитников «Спартака» – Гус Тил, Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон – ответили на вопросы болельщиков перед матчем с «Ростовом». 07.12.2019 17:00 Футбол Григорьевская Юлия
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Норвежки выиграли эстафету в Эстерсунде, сборная России финишировала пятой Норвегия победила в мужской эстафете, Россия – четвертая Куклина в эстафете побежит на последнем этапе
Вырастут ли у Гарипова крылья? Рассказ о вратарском треугольнике Гарипов – Галимов – Демченко Последние вратарские перестановки в клубах вызвали резонанс. Герой плей-офф Эмиль Гарипов разорвал контракт с «Ак Баром» и продолжит карьеру в «Авангарде». 04.12.2019 17:17 Хоккей Домрачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Карпин против «Спартака». Интриги 19-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 06.12.2019 14:31 Футбол Безъязычный Алексей
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
«Зенит» с «Динамо» управился за тайм. И в чемпионате тоже? Акция болельщиков, быстрый гол Азмуна, очередная «честь» Дзюбы и второй тайм в непривычной атмосфере полупустых трибун – таким получилось прощание Петербурга с большим футболом до весны. 06.12.2019 21:42 Футбол Мощенко Захар
Новости
19:36 Хоккей «Авангард» победил «Ак Барс» в матче лидеров Восточной конференции
19:31 ММА Александр Волков: В поединке с Фергюсоном Хабиб будет осторожен
19:22 Футбол «Лестер» разгромил «Астон Виллу», одержав восьмую победу подряд, Варди сделал дубль
19:12 Футбол Хоакин – самый возрастной автор хет-трика в истории примеры
19:04 Биатлон Норвежки выиграли эстафету в Эстерсунде, сборная России финишировала пятой
18:58 Футбол Леонид Федун: Победим ли Карпина? Будем стараться
18:44 Фигурное катание Алина Загитова – о своем состоянии: Я очень расстроена. Сложно говорить
18:43 Баскетбол РФБ подозревает, что один из матчей мужской суперлиги был договорным
18:29 Футбол «Сочи» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
18:23 Футбол «Бетис» обыграл «Атлетик» благодаря хет-трику Хоакина
17:58 Футбол «Спартак» – «Ростов». Стартовые составы
17:43 Конькобежный спорт Российские конькобежки заняли третье место в командной гонке преследования на этапе Кубка мира
17:43 Баскетбол ЦСКА обыграл на выезде «Парму»
17:35 Футбол Президент «Урала»: В матче с «Крыльями Советов» ребята показали запредельную самоотдачу
17:31 Футбол «Витесс» прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого
17:06 Футбол Денис Глушаков: Всем известная история выматывала эмоционально
16:52 Футбол «Лечче» и «Дженоа» сыграли вничью
16:51 Футбол Дмитрий Парфенов: Мы взяли три очка и уходим в отпуск с хорошим настроением
16:39 Футбол Миодраг Божович: К сожалению, нам сегодня не повезло
16:35 Российская велогонщица Шмелева сломала шесть ребер в Новой Зеландии
Лукашенко уехал из резиденции Путина, так и не сделав заявлений для прессы
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
По следам «Максима»: в Биробиджане загорелся торговый центр
В борьбе за здоровое детство Госсовет Удмуртии впал в юношеский максимализм
Никитин велел оказать материальную помощь пострадавшим в массовой аварии в Нижнем
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика