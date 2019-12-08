«Авангард» победил «Ак Барс» в матче лидеров Восточной конференции Вратарь омичей Игорь Бобков в четвертый раз в сезоне отыграл «на ноль».

Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом «Авангард» – «Ак Барс» завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

«Авангард» забрасывал по шайбе в каждом периоде. Рой Клинкхаммер отличился уже на 43-й секунде встречи, а Сергей Широков оформил дубль, забросив свои шайбы на 23-й и 46-й минутах.

Также стоит отметить тот факт, что вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел четвертый «сухой» матч в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции и регулярном чемпионате, имея 56 очков после 36 игр. «Авангард» идет вторым на Востоке, набрав 50 очков в 37 встречах.

Завтра 9 декабря хоккеисты «Авангарда» опять выйдут на лед и примут казахстанский «Барыс». «Ак Барс» следующий матч проведет 19 декабря – на своей площадке против «Салавата Юлаева».