«Салават Юлаев» одолел в гостях «Нефтехимик» Встреча прошла в Нижнекамске.

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Хоккеисты «Салавата Юлаева» нанесли поражение игрокам «Нефтехимика» в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ – 2:1.

В составе победителей точными бросками отличились Эдуард Гиматов и Владислав Картаев. У хозяев единственную шайбу забросил Марат Хайруллин.

После этой встречи уфимский клуб занимает 3-е место в таблице «Востока» (45 очков), а команда Вячеслава Буцаева расположилась на 10-й строчке (38 очков).

В следующем матче «Салават» сыграет против «Ак Барса» (19 декабря), а «Нефтехимик» встретится с «Магниткой» (17 декабря).

КХЛ. Регулярный чемпионат

Нефтехимик» – «Салават Юлаев» – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Гиматов (Ларсен, Сошников, мен); 45:24 – 0:1. Хайруллин (Сергеев, Куликов); 53:00 – 1:1. Картаев (Умарк); 55:29 – 1:2.