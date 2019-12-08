«Локомотив» обыграл по буллитам «Северсталь», дважды уступая по ходу встречи - Советский спорт
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08 декабря 2019 20:01ХоккейШарафудинов Виктор

«Локомотив» обыграл по буллитам «Северсталь», дважды уступая по ходу встречи

В Череповце завершился матч КХЛ.

Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» – «Локомотив» закончилась со счетом 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1). Гости из Ярославля оказались удачливее в серии буллитов.

«Северсталь» выиграла первый период с результатом 2:1. Александр Петунин на второй минуте открыл счет, на что гости ответили реализацией большинства в исполнении Рушана Рафикова, однако на 12-й минуте Дмитрий Марковин вновь вывел хозяев вперед.

Во второй раз ярославцы отыгрались на 45-й минуте стараниями Артура Каюмова.

Определять победителя пришлось в серии буллитов. «Локомотив» эту «лотерею» выиграл 3:2, а решающий бросок исполнил Магнус Пяаярви.

«Северсталь» идет на 10-м месте в Западной конференции, набрав 32 очка в 37 встречах. «Локомотив» на Западе занимает восьмую позицию (41 очко в 37 играх).

17 декабря «Северсталь» сыграет в гостях с питерским СКА. В тот же день «Локомотив» проведет выездную встречу против минского «Динамо».

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