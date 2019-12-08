ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» Белорусский клуб уступил в шестом поединке кряду.

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Матч регулярного чемпионата КХО «Динамо» (Минск) – ЦСКА завершился победой московского клуба со счетом 5:2.

В составе армейцев две шайбы забросил Максим Мамин. Еще по голу в активе Константина Окулова, а также Максима Шалунова и Марио Кемпе. У «Динамо» отличились Теему Пулккинен и Франсис Паре.

После этой встречи команда Игоря Никитина, у которой 51 очко, занимает 1-е место в таблице «Запада», а белорусский клуб расположился на 12-й строчке, набрав 27 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет с рижским «Динамо», а команда из Минска встретится с «Локомотивом». Обе игры пройдут 17 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – ЦСКА – 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Голы: Мамин, 04:20 (Марченко, Робинсон; 0:1); Пулккинен, 08:51 (Спунер; 1:1); Паре – 11:06 (Спунер; 2:1); Окулов, 15:21 (Робинсон, Вей; 2:2); Мамин, 22:10 (2:3); Шалунов, 23:17 (Окулов; 2:4); Кемпе, 43:27 (Мамин, Вей; 2:5.