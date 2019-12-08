Квартальнов – о поражении от «Авангарда»: Мы, тренеры, что-то сделали не так Встреча прошла в Балашихе.

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения от «Авангарда» в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ.

«В плюс наше меньшинство в третьем периоде. Остальные компоненты будут в минусе, большинство – в большом минусе. Есть большое разочарование. Мы, тренеры, что-то сделали не так, ребята старались, хотели, а мы что-то очень не очень сделали.

Билялов после травмы, решил его поменять. В таких матчах вратарь – большая составляющая команды. Он немножко нервничал, ребята это видели. Первый раз с ним такое. Второй гол пропустил из-за нервов. Хотели дать импульс команде, поэтому выпустили Рейдеборна», – цитирует специалиста Sport24.ru.

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 56 очков. «Авангард» идет вторым. В его активе 50 очков.

9 декабря омский клуб примет казахстанский «Барыс», а казанцы через 10 дней сыграют против «Салавата Юлаева».