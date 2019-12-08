Боб Хартли: «Авангард» находится в отличной форме Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу над «Ак Барсом».

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В сегодняшнем матче двух лидеров Восточной конференции «Авангард» выиграл у «Ак Барса» со счетом 3:0. Главный тренер победителей Боб Хартли после матча дал комментарий в прямом эфире «КХЛ ТВ».

«Нам удалось забросить первую шайбу в первой же смене, – сказал канадец. – Это вдохновило зрителей, которые сегодня заполнили арену, и дало нам много эмоций. Игра получилась очень тяжелой и напоминала матч плей-офф. Мы действовали очень хорошо во многих компонентах игры. К завтрашней игре мы будем готовы. Команда сейчас находится в отличной форме. Сыграть хорошо две игры подряд нам по силам, хотя «Барыс» тоже очень серьезный соперник».

Завтра хоккеисты «Авангарда» вновь выйдут на домашний лед в Балашихе. Соперник – казахстанский «Барыс». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.