Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас» «Вегас» потерпел второе поражение подряд.

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«Вегас» крупно уступил «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).

Первой звездой встречи был признан российский голкипер победителей Александр Георгиев. Вратарь отразил все 38 бросков по своим воротам.

Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Теперь на счету форварда 36 (14+22) очков в 29 встречах текущего сезона.

«Рейнджерс» занимают шестую строчку в таблице Столичного дивизиона. В активе команды 33 очка. «Вегас» расположился на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе (35).

В следующих матчах, 11 декабря, клуб из Нью-Йорка сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом», а «Вегас» на своем льду примет «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Рейнджерс» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Панарин, 12. Крайдер, 12. Труба, 28 (бол.). Фаст, 31. Зибанежад (Панарин), 56 (бол.).