Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 декабря 2019 06:33ХоккейНечаев Юрий

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас»

«Вегас» потерпел второе поражение подряд.

«Вегас» крупно уступил «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).

Первой звездой встречи был признан российский голкипер победителей Александр Георгиев. Вратарь отразил все 38 бросков по своим воротам.

Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Теперь на счету форварда 36 (14+22) очков в 29 встречах текущего сезона.

«Рейнджерс» занимают шестую строчку в таблице Столичного дивизиона. В активе команды 33 очка. «Вегас» расположился на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе (35).

В следующих матчах, 11 декабря, клуб из Нью-Йорка сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом», а «Вегас» на своем льду примет «Чикаго».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Рейнджерс» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Панарин, 12. Крайдер, 12. Труба, 28 (бол.). Фаст, 31. Зибанежад (Панарин), 56 (бол.).

Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Екатерина Юрлова-Перхт: На стойке у меня произошла заминка Норвежки выиграли эстафету в Эстерсунде, сборная России финишировала пятой Норвегия победила в мужской эстафете, Россия – четвертая
Гражданское общество на пустых трибунах? Болельщики продемонстрировали способность к решительным и совместным действиям. Как это произошло и что может за этим последовать? 08.12.2019 01:15 Футбол Яременко Николай
Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий
Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
«Зенит» с «Динамо» управился за тайм. И в чемпионате тоже? Акция болельщиков, быстрый гол Азмуна, очередная «честь» Дзюбы и второй тайм в непривычной атмосфере полупустых трибун – таким получилось прощание Петербурга с большим футболом до весны. 06.12.2019 21:42 Футбол Мощенко Захар
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
07:17 Хоккей «Баффало» победил «Эдмонтон» в овертайме
06:49 Хоккей «Флорида» победила «Сан-Хосе», Бобровский признан первой звездой матча
06:33 Хоккей Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас»
06:16 Хоккей «Чикаго» уступил «Аризоне» в серии буллитов
01:51 Хоккей «Виннипег» победил «Анахайм», Шайфли оформил дубль
01:32 Футбол «Севилья» и «Осасуна» поделили очки в матче примеры
01:16 Футбол «Марсель» обыграл «Бордо» и одержал шестую победу кряду
00:54 Футбол «Милан» одолел «Болонью» в матче серии А
00:34 Футбол Андрей Тихонов: Нужно отдать должное Тедеско и тому, как он держался после игры
00:25 Фигурное катание Загитова обратилась к болельщикам: Для меня ваша любовь – дороже золота
00:05 Футбол Илья Кутепов: «Ростов» был просто сильнее, они реализовали свои моменты
23:37 Футбол Александр Бубнов: Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак» лежат на поверхности
23:16 ММА Джастин Гэтжи: Именно я стану следующим претендентом на титул
22:51 Олимпиада МОК предложил России предоставить необработанные данные Московской лаборатории
22:31 Футбол Евгений Бушманов: Воздержусь от оценки Тедеско. Он, как и я, тренер
22:17 Футбол Сергей Песьяков – об акции фанатов: В курсе проблемы и поддерживаю болельщиков
22:08 Футбол «Брайтон» и «Вулверхэмптон» выдали результативную ничью в АПЛ
21:47 Футбол Матиас Норманн: Мы были сильнее «Спартака»
21:39 Футбол Валерий Карпин: В первую очередь мне понравился счет
21:30 Футбол Доменико Тедеско: Иногда ты платишь высокую цену, используя молодых игроков
Лукашенко уехал из резиденции Путина, так и не сделав заявлений для прессы
Неделя Ростова: особняк министра, больница без врачей, скромность футболиста
В борьбе за здоровое детство Госсовет Удмуртии впал в юношеский максимализм
Транспортный тариф, распродажа муниципальных активов, список ремонта дорог
Многодетная семья из Белгородской области борется за звание лучшей в эфире у Малахова
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика