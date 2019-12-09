«Флорида» победила «Сан-Хосе», Бобровский признан первой звездой матча «Шаркс» потерпели четвертое поражение подряд.

«Флорида» на своем льду уверенно обыграла «Сан-Хосе» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Первой звездой встречи был признан голкипер хозяев Сергей Бобровский, отразивший 30 из 31 бросков по своим воротам.

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов записал на свой счет результативную передачу. В его активе 23 (11+12) очка в 28 матчах текущего сезона.

«Флорида» расположилась на второй строчке Атлантического дивизиона. Команда набрала 35 очков. «Сан-Хосе» идет шестым в таблице Тихоокеанского дивизиона (32).

Свои следующие матчи команды проведут 11 декабря. «Пантерз» сыграют дома с «Тампой», а «Шаркс» встретятся на выезде с «Нэшвиллом».

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Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сан-Хосе» — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Яндль, 5 (бол.). Барков (Дадонов), 8. Матесон, 27 (бол.). Коннолли, 51 (бол.). Ватрано, 59 (п.в.). — Лабанк, 10 (бол.).