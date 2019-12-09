Сергей Бобровский: Я чувствовал себя замечательно Голкипер был признан первой звездой встречи против «Сан-Хосе».

Загрузка...

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился эмоциями после очередного матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Я чувствовал себя сегодня замечательно. Было здорово снова сыграть и сражаться вместе с командой. Присутствовала небольшая физическая усталость,но мы все сделали правильно и набрали важные два очка», - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Флорида» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Бобровский отразил 30 из 31 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Россиянин проводит за «Флориду» первый сезон. Ранее он защищал цвета «Коламбуса», в составе которого дважды становился обладателем «Везина трофи».

«Флорида» расположилась на второй строчке Атлантического дивизиона. Команда набрала 35 очков.

В следующем матче Пантерз» сыграют дома с «Тампой» 11 декабря.