Сергей Бобровский: Я чувствовал себя замечательно

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился эмоциями после очередного матча регулярного чемпионата НХЛ.
«Я чувствовал себя сегодня замечательно. Было здорово снова сыграть и сражаться вместе с командой. Присутствовала небольшая физическая усталость,но мы все сделали правильно и набрали важные два очка», - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Флорида» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).
Бобровский отразил 30 из 31 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
Россиянин проводит за «Флориду» первый сезон. Ранее он защищал цвета «Коламбуса», в составе которого дважды становился обладателем «Везина трофи».
«Флорида» расположилась на второй строчке Атлантического дивизиона. Команда набрала 35 очков.
В следующем матче Пантерз» сыграют дома с «Тампой» 11 декабря.
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