Главный тренер «Рейнджерс»: Мы знали, что Георгиев очень хороший вратарь Клуб из Нью-Йорка разгромил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:0.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил российского голкипера Александра Георгиева.

«Он просто очень хороший вратарь, и мы знали об этом уже давно. Георгиев становится все более уверенным в себе. Он хочет достичь своего максимума и выводит свою игру на новый уровень. Сегодня Александр здорово поработал. Он играл очень хорошо», - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, в игре против «Вегаса» голкипер отразил все 38 бросков по своим воротам. Национальная хоккейная лига признала россиянина первой звездой по итогам игрового дня.

«Рейнджерс» занимают шестую строчку в таблице Столичного дивизиона. В активе команды 33 очка. В следующем матче, 11 декабря, клуб из Нью-Йорка сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом».