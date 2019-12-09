Главный тренер «Рейнджерс»: Мы знали, что Георгиев очень хороший вратарь

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил российского голкипера Александра Георгиева.
«Он просто очень хороший вратарь, и мы знали об этом уже давно. Георгиев становится все более уверенным в себе. Он хочет достичь своего максимума и выводит свою игру на новый уровень. Сегодня Александр здорово поработал. Он играл очень хорошо», - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, в игре против «Вегаса» голкипер отразил все 38 бросков по своим воротам. Национальная хоккейная лига признала россиянина первой звездой по итогам игрового дня.
«Рейнджерс» занимают шестую строчку в таблице Столичного дивизиона. В активе команды 33 очка. В следующем матче, 11 декабря, клуб из Нью-Йорка сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом».
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