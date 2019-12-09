Защитник Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала Хоккеист выступает за уфимский «Салават Юлаев».

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Защитник Артем Сергеев вызван в сборную России для участия во втором этапе Евротура - Кубке Первого канала.

Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Сергеев – в составе сборной России на Кубок Первого канала

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Штаб @russiahockey дополнительно вызвал в состав команды на второй этап Евротура защитника «Салавата Юлаева» Артема Сергеева.

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Ранее в состав сборной вошел и форвард #HCSalavat Никита Сошников ⚡ pic.twitter.com/2Yqqg7OsUs — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 9 декабря 2019 г.

В текущем сезоне хоккеист провел 31 матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых сделал пять результативных передач и имеет показатель полезности «0».

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.

12 и 14 декабря сборная России сыграет в Москве с командами Швеции и Чехии соответственно, а 15 декабря - в Санкт-Петербурге с финнами.

После первого этапа Евротура 2019/20 - Кубка Карьяла - россияне занимают третье место в общем зачете. В активе сборной России два очка.