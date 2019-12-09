Игорь Бобков: От невызова в сборную двоякие ощущения Голкипер «Авангарда» не вызван на «Кубок Первого канала».

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0) высказался о том, как отреагировал на то, что его не вызвали в сборную России на «Кубок Первого канала».

«Хотелось, конечно же, поехать в сборную, но раз не взяли, то будет время немножечко отдохнуть, – приводит News.ru слова 28-летнего вратаря. – Двоякие ощущения у меня. Но это решение тренерского штаба, значит сейчас я не готов».

Отметим, что в ноябре Бобков участвовал в первом этапе Еврохоккейтура – «Кубке Первого канала» в Москве.

В нынешнем сезоне у Бобкова 17 побед в 30 матчах, 92,7 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,81 гола за игру.

«Кубок Первого канала» пройдет с 12 по 15 декабря в Москве.