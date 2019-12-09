«Куньлунь Ред Стар» победил в гостях «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ Палола оформил дубль.

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«Куньлунь Ред Стар» выиграл у «Амура» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Дубль в составе китайской команды оформил финн Олли Палола. Еще один гол на счету канадца Райана Спрула, у которого также голевая передача. «Куньлунь» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» осталось 31 очко и 11-е место.

В следующих матчах 17 декабря «Амур» сыграет в гостях с «Автомобилистом», а «Куньлунь Ред Стар» примет «Адмирал».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Руденков, 8. Г. Зогорна, 37 – Палола, 11, 48. Спрул, 26.