«Трактор» проиграл «Сибири» в матче КХЛ Встреча прошла на домашней арене челябинского клуба.

Загрузка...

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Сибирь» завершился в пользу гостей со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Алексей Яковлев и Егор Миловзоров. У хозяев это сделал Иван Федотов.

Таким образом, «Трактор» потерпел третье поражение за последние четыре игры, а «Сибирь» выиграла четвертый матч из последних пяти.

17 декабря команда Николая Заварухина сыграет против «Салавата Юлаева», а «Трактор» через два дня встретится с «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» – «Сибирь» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Яковлев (Руохомаа, Пуустинен), 22:57 – 0:1; Миловзоров (Руохомаа), 46:33 – 0:2; Бэйлен (Виртанен, Кручинин), 59:26 – 2:1