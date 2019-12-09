Александр Овечкин – о санкциях WADA: Печальные новости - Советский спорт
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09 декабря 2019 20:07ХоккейГичунцев Артур

Александр Овечкин – о санкциях WADA: Печальные новости

Россияне не смогут выступить на международных соревнованиях под своим флагом в течение четырех лет.

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», прокомментировал последние события вокруг отечественного спорта.

«Печальные новости, но я хочу получить больше информации. Мне жаль наших спортсменов, поскольку они усердно работают, но не смогут представить свою страну на Олимпиаде.

В глубине души я надеюсь, что все будет хорошо. До Игр в Токио еще есть время. Нужно понять, что можно сделать для улучшения ситуации», – приводит слова нападающего североамериканская журналистка Саманта Пелл.

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