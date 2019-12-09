Антипин – лучший снайпер среди защитников «Металлурга» за всю историю Хоккеист отметился своей 67-й шайбой.

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Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин, отметившись результативным броском в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (5:1), вошел в историю клуба по забитым голам.

27-летний хоккеист забросил уже 67 шайб. По этому показателю он обогнал 40-летнего игрока Виталия Атюшова, выступающего в этом сезоне за нижнекамский «Нефтехимик».

Всего на счету Антипина 443 матча в КХЛ.

На данный момент, его клуб находится на восьмом месте в Восточной конференции (41 очко). В следующей игре «Металлург» встретится с «Нефтехимиком».