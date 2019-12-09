Воробьев считает, что в матче с рижским «Динамо» многое решил настрой команды Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «Металлурга».

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды в матче против рижского «Динамо» (5:1).

– Рад, что сегодня ребята забили. До этого у нас были с этим проблемы. И в большинстве забили, и Демченко сегодня хорошо отыграл. Чем объяснить такой прорыв в атаке? Места у нас было побольше, не так плотно может быть сыграли против нас. И ребята настроились, нам очень важна была победа после прошлой игры, – цитирует тренера официальный сайт магнитогорского клуба.

«Металлург» поднялся на восьмое месте в Восточной конференции, набрав 41 очко в 38 матчах.