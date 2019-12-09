«Барыс» одержал волевую победу над «Авангардом» Встреча прошла в Балашихе.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Барыс» завершился победой гостей со счетом 3:2.

В составе казахстанского клуба по шайбе забросили Роман Старченко, Корбэн Найт и Никита Михайлис. У хозяев площадки отличились Кирилл Семенов и Семен Кошелев.

После этой встречи «Авангард» по-прежнему на 2-й позиции в таблице «Востока». В его активе 50 очков. «Барыс» расположился строчкой ниже, набрав 46 очков.

В следующем матче омский клуб сыграет против «Сибири» (19 декабря), а «Барыс» встретится с «Торпедо» (17 декабря).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Барыс» – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Семенов (Бондарев, Клинкхаммер), 06:36 – 1:0; Кошелев (Шумаков, Мартынов), 10:47 – 2:0; Старченко (Шестаков, Маклюков), 31:11 – 2:1; Найт (Диц, бол), 57:53 – 2:2; Михайлис, 59:13 (Бойд, бол), 59:12 – 2:3