СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо (Москва) – СКА завершился победой гостей. Судьбу поединка команды решили в серии буллитов, где сильнее оказались игроки Алексея Кудашова.

В составе СКА по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий, Наиль Якупов, а также Евгений Кетов, ставший автором победного буллита. У бело-голубых это сделали Иван Игумнов и Андрей Алексеев.

Таким образом, питерский клуб одержал 11-ю победу кряду и занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 52 очка. В активе «Динамо» – 46 очков и 3-я позиция.

17 декабря СКА сыграет против «Северстали», а «Динамо» в тот же день примет «Йокерит».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – СКА – 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1)

Голы: Игумнов (Афиногенов, Миронов), 06:48 – 1:0; Кагарлицкий (Кузьменко, бол), 30:20 – 1:1; Якупов (Кагарлицкий, бол), 42:05 – 1:2; Алексеев (Моисеев, Огурцов), 48:18 – 2:2; Кетов (ПБ), 65:00 – 2:3