СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 декабря 2019 22:16ХоккейГичунцев Артур

СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд

Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо (Москва) – СКА завершился победой гостей. Судьбу поединка команды решили в серии буллитов, где сильнее оказались игроки Алексея Кудашова.

В составе СКА по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий, Наиль Якупов, а также Евгений Кетов, ставший автором победного буллита. У бело-голубых это сделали Иван Игумнов и Андрей Алексеев.

Таким образом, питерский клуб одержал 11-ю победу кряду и занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 52 очка. В активе «Динамо» – 46 очков и 3-я позиция.

17 декабря СКА сыграет против «Северстали», а «Динамо» в тот же день примет «Йокерит».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – СКА – 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1)

Голы: Игумнов (Афиногенов, Миронов), 06:48 – 1:0; Кагарлицкий (Кузьменко, бол), 30:20 – 1:1; Якупов (Кагарлицкий, бол), 42:05 – 1:2; Алексеев (Моисеев, Огурцов), 48:18 – 2:2; Кетов (ПБ), 65:00 – 2:3

Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс
Еще по теме:
Поветкин – о бое с Хантером: В какой-то момент я зациклился на один удар Александр Поветкин: Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали Майкл Хантер: Результат боя с Поветкиным считаю несправедливым
Весь год «Спартака» в одном матче. «Ростов» одержал в Москве разгромную победу (видео) Тедеско рискнул, выпустив на матч всего одного номинального защитника Джикию, и поплатился. «Ростов» забил четыре, а мог даже шесть, если бы Байрамян не пробил в перекладину, а Попов с пенальти – в руки Максименко. 08.12.2019 20:58 Футбол Зибрак Артем
Евгений Ловчев: Тедеско в панике, «Спартак» может вылететь из РПЛ Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги 19-го тура РПЛ и в целом первой части футбольного сезона в России. 09.12.2019 15:17 Футбол Зибрак Артем
Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей Виталий Норицын: Миронова побежала отыгрывать, и это сыграло с ней злую шутку
Хорен Байрамян: Карпин нашел нужные слова. Еще и видео включил! После матча «Спартак» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Хорен Байрамян и Дмитрий Чистяков.  08.12.2019 22:29 Футбол Григорьевская Юлия
У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения
Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
22:21 Хоккей «Йокерит» оказался сильнее «Спартака»
22:16 Хоккей СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд
22:08 Хоккей «Барыс» одержал волевую победу над «Авангардом»
22:06 Хоккей «Витязь» одолел «Торпедо»
21:46 Олимпиада WADA сообщило, в каких видах спорта россияне нарушили антидопинговые правила
21:30 Баскетбол «Химки» обыграли «Зенит» и одержали 10-ю победу кряду
21:10 Футбол Валерий Карпин – о судействе в РПЛ: В каждом туре есть недовольные команды
21:06 Футбол Йордан Осорио: «Зениту» не нужно думать, как сильно «Бенфика» играет дома
20:50 Футбол Александр Самедов – об отстранении России: До сих пор не верится
20:49 Олимпиада Родченков о решении WADA: Мошенничество, ложь и фальсификации были наказаны в полной мере
20:39 Хоккей Воробьев считает, что в матче с рижским «Динамо» многое решил настрой команды
20:28 Шахматы Аркадий Дворкович: Шахматная олимпиада и другие турниры не будут перенесены из России
20:25 Футбол Рамос, Кроос и Азар не сыграют с «Брюгге»
20:23 Хоккей Антипин – лучший снайпер среди защитников «Металлурга» за всю историю
20:07 Хоккей Александр Овечкин – о санкциях WADA: Печальные новости
19:43 Хоккей «Трактор» проиграл «Сибири» в матче КХЛ
19:34 Гандбол Евгений Трефилов – о решении WADA: Будем стараться победить, несмотря на такое положение
19:26 Олимпиада Павел Колобков: Перспективы на исход апелляции в CAS достаточно хорошие
19:19 Хоккей Рижское «Динамо» уступило магнитогорскому «Металлургу»
19:14 Футбол Сергей Прядкин: Мы обеспокоены реакцией болельщиков
Вопрос дня: чем теперь будем защищать честь Родины?
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«В основном — Китай». Почему медтехнику для российских больниц покупают за рубежом
В Нижнем Новгороде арестовали виновника ДТП с 9 пострадавшими детьми
Колобков отметил работу, которую проделала Россия в борьбе за чистый спорт
МОК одобрил решение WADA в отношении России
Какие соревнования Россия пропустит в ближайшие 4 года из-за решения WADA?
Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика