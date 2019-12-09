Алексей Кудашов: Динамо» сегодня играло мощно Одолел столичный клуб, его команда одержала 11-ю победу кряду.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов дал комментарий после гостевой победы над московским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Динамо» сегодня играло мощно. Начало было хорошее. С нашей стороны далеко не идеальный матч.

Рады, что при такой игре взяли два очка. Это для нас очень важно. Со второго периоды мы включились в игру, стали отрезками показывать нормальный хоккей, но все равно этого недостаточно», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

СКА занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 52 очка. В активе «Динамо» – 46 очков и 3-я позиция.

17 декабря СКА сыграет против «Северстали», а «Динамо» в тот же день примет «Йокерит».