Крикунов – после поражения от СКА: «Динамо» не хватает мастерства Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что его команда потерпела поражение в матче против СКА (2:3 Б) из-за проблем с составом.

«Хотели сегодня выиграть перед перерывом, порадовать болельщиков, но немного не повезло.

У нас не хватает состава, есть травмированные ребята, поэтому много молодых играет. В целом все старались. Нам не хватает мастерства, моменты есть, а мастерства не хватает», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

СКА занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 52 очка. В активе «Динамо» – 46 очков и 3-я позиция.

17 декабря СКА сыграет против «Северстали», а «Динамо» в тот же день примет «Йокерит».