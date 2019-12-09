Крикунов – после поражения от СКА: «Динамо» не хватает мастерства

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что его команда потерпела поражение в матче против СКА (2:3 Б) из-за проблем с составом.
«Хотели сегодня выиграть перед перерывом, порадовать болельщиков, но немного не повезло.
У нас не хватает состава, есть травмированные ребята, поэтому много молодых играет. В целом все старались. Нам не хватает мастерства, моменты есть, а мастерства не хватает», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.
СКА занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 52 очка. В активе «Динамо» – 46 очков и 3-я позиция.
17 декабря СКА сыграет против «Северстали», а «Динамо» в тот же день примет «Йокерит».
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