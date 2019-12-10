Знарок – о поражении от «Йокерита»: Первый период мы «проспали», оказались не готовы

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал гостевое поражение от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).
«Первый период мы «проспали», оказались не готовы. Потом игру выровняли. К сожалению, третий гол оказался переломным.
Старались вытащить игру, создали моменты, но не смогли забить еще одну шайбу», – сказал специалист клубной пресс-службе.
После этой встречи финский клуб занимает четвертое место на «Западе», набрав 45 очков, а москвичи расположились на шестой позиции (43 очка).
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