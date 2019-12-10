Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом»

У «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Кэм Аткинсон (4-я и 59-я минуты), Райан Мюррей (27), Оливер Бьеркстранд (31) и Райлли Нэш (47). У «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин (41) и Никлас Бэкстрем (58).
Отметим также, что в активе Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова и Овечкина по одной результативной передаче, а российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «+3».
В следующем матче «Вашингтон», прервавший свою серию из шести побед кряду, на своем льду сыграет против «Бостона», а «Коламбус», одержавший первую победу в пяти последних встречах сезона, на выезде встретится с «Питтсбургом».
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