Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом» - Советский спорт
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10 декабря 2019 06:07Хоккей

Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом»

Хоккеисты «Коламбуса» обыграли «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

У «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Кэм Аткинсон (4-я и 59-я минуты), Райан Мюррей (27), Оливер Бьеркстранд (31) и Райлли Нэш (47). У «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин (41) и Никлас Бэкстрем (58).

Отметим также, что в активе Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова и Овечкина по одной результативной передаче, а российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «+3».

В следующем матче «Вашингтон», прервавший свою серию из шести побед кряду, на своем льду сыграет против «Бостона», а «Коламбус», одержавший первую победу в пяти последних встречах сезона, на выезде встретится с «Питтсбургом».

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