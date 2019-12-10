31 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть на выезде «Тампу-Бэй» Хоккеисты «Айлендерс» обыграли «Тампу-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

Загрузка...

В составе команды из Нью-Йорка заброшенными шайбами отметились Росс Джонстон (27-я минута), Джош Бейли (29), Брок Нельсон (48,55) и Андерс Ли (57). У «Лайтнинг» отличился Стивен Стэмкос (36).

Отметим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 31 бросок из 32, нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-1», а защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев - «-2».

В следующем матче «Тампа-Бэй», потерпевшая пятое поражение в семи последних матчах сезона, 11 декабря в гостях сыграет против «Флориды», а «Айлендерс» на выезде встретится с «Пантерз» двумя днями позже.