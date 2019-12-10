31 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть на выезде «Тампу-Бэй» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 декабря 2019 06:35Хоккей

31 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть на выезде «Тампу-Бэй»

Хоккеисты «Айлендерс» обыграли «Тампу-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

В составе команды из Нью-Йорка заброшенными шайбами отметились Росс Джонстон (27-я минута), Джош Бейли (29), Брок Нельсон (48,55) и Андерс Ли (57). У «Лайтнинг» отличился Стивен Стэмкос (36).

Отметим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 31 бросок из 32, нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-1», а защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев - «-2».

В следующем матче «Тампа-Бэй», потерпевшая пятое поражение в семи последних матчах сезона, 11 декабря в гостях сыграет против «Флориды», а «Айлендерс» на выезде встретится с «Пантерз» двумя днями позже.

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Анна Щербакова: У меня теперь еще больше желания исполнить флип! Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию – о своем выступлении. 08.12.2019 10:00 Фигурное катание Киреева Ксения
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей Себастьян Самуэльссон: WADA стоит отстранить Россию
Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Александр Егоров: Обсудим внутри РФС предложение Гинера застрелиться Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные эпизоды 19-го тура премьер-лиги, связанные с работой арбитров. 09.12.2019 16:15 Футбол Григорьевская Юлия
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев
Новости
06:35 Хоккей 31 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть на выезде «Тампу-Бэй»
06:20 Олимпиада Владимир Путин: Решение WADA противоречит олимпийской хартии
06:07 Хоккей Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом»
01:54 Олимпиада Степашин – о санкциях WADA: Повод дали сами
01:31 Хоккей Знарок – о поражении от «Йокерита»: Первый период мы «проспали», оказались не готовы
01:04 Футбол «Арсенал» впервые за два месяца одержал победу, обыграв на выезде «Вест Хэм»
00:51 Футбол Жирков и Дриусси пропустят матч с «Бенфикой»
00:30 Футбол «Локомотив» прилетел в Мадрид без Гилерме
00:12 Футбол Сергей Семак: Мы «Бенфику» не боимся. Но это очень титулованная команда
23:50 Хоккей Крикунов – после поражения от СКА: «Динамо» не хватает мастерства
23:31 Хоккей Алексей Кудашов: Динамо» сегодня играло мощно
23:10 Олимпиада Томас Бах – о санкциях в отношении России: Мы будем исполнять решение WADA
22:53 Футбол Валерий Карпин: Отыграть отрыв у «Зенита» практически нереально
22:37 Футбол Гончаренко прокомментировал игру ЦСКА в текущем сезоне
22:21 Хоккей «Йокерит» оказался сильнее «Спартака»
22:16 Хоккей СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд
22:08 Хоккей «Барыс» одержал волевую победу над «Авангардом»
22:06 Хоккей «Витязь» одолел «Торпедо»
21:46 Олимпиада WADA сообщило, в каких видах спорта россияне нарушили антидопинговые правила
Вопрос дня: чем теперь будем защищать честь Родины?
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Суд приговорил топ-менеджера Тюменского Росгосстраха к 4 годам заключения
Вице-губернатор Оренбуржья Татьяна Савинова удивила всех мастерством катания на льду
В Нижнем Новгороде арестовали виновника ДТП с 9 пострадавшими детьми
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика