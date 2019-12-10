Ничушкин забросил пятую шайбу в сезоне (видео) Российский нападающий «Колорадо» отличился в домашнем матче против «Калгари».

Форвард «Эвеланш» отличился на 31-й минуте встречи, выведя свою команду вперед - 2:1.

Добавим, что на данный момент завершился второй период встречи, счет в матче ничейный – 2:2. В составе «Колорадо» заброшенной шайбой также отметился Райан Грейвз (5-я минута), у «Калгари» отличились Дерек Райан (30) и Мэттью Ткачук (37).