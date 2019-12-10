Шайба Анисимова и две результативные передачи Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон»
Хоккеисты «Оттавы» одержали победу над «Бостоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
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В составе «Сенаторз» заброшенными шайбами отметились Артем Анисимов (2-я минута), Энтони Дюклер (16, 60), Крис Тирни (22) и Жан-Габриэль Пажо (58). У «Брюинз» точными бросками отличились Патрис Бержерон(18) и Джейк Дебраск (58).
Отметим, что форвард «Оттавы» Владислав Наместников записал на свой счет две результативные передачи.
В следующем матче «Оттава», одержавшая вторую победу в восьми последних матчах сезона, на выезде сыграет против «Монреаля», а «Бостон», потерпевший третье поражение кряду, в гостях встретится с «Вашингтоном».
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