Шайба Анисимова и две результативные передачи Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон» Хоккеисты «Оттавы» одержали победу над «Бостоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

Загрузка...

В составе «Сенаторз» заброшенными шайбами отметились Артем Анисимов (2-я минута), Энтони Дюклер (16, 60), Крис Тирни (22) и Жан-Габриэль Пажо (58). У «Брюинз» точными бросками отличились Патрис Бержерон(18) и Джейк Дебраск (58).

Отметим, что форвард «Оттавы» Владислав Наместников записал на свой счет две результативные передачи.

В следующем матче «Оттава», одержавшая вторую победу в восьми последних матчах сезона, на выезде сыграет против «Монреаля», а «Бостон», потерпевший третье поражение кряду, в гостях встретится с «Вашингтоном».