Команда НХЛ из Сиэтла представит эмблему в феврале

- Мы рассчитываем на это и продолжаем работать. Шансы увеличиваются. Все складывается замечательно. Мы встречаемся с нашими болельщиками. И такие встречи - бальзам на душу.
Самые активные болельщики покупают самые дорогие места. Они очень охотно идут на контакт, всегда готовы поделиться своим мнением, и это дает нам много пищи для размышлений. Мы действительно хотим удовлетворить зрителей, - цитирует официальный сайт НХЛ президента и руководителя оргкомитета по созданию новой команды Тода Лайуики.
Напомним, что 32-я команда лиги начнет свое выступление с сезона-2021/22.
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