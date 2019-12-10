Команда НХЛ из Сиэтла представит эмблему в феврале - Советский спорт
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10 декабря 2019 07:46Хоккей

Команда НХЛ из Сиэтла представит эмблему в феврале

Клуб из Сиэтла может представить эмблему и цвета одновременно с объявлением названия в феврале или марте следующего года.

- Мы рассчитываем на это и продолжаем работать. Шансы увеличиваются. Все складывается замечательно. Мы встречаемся с нашими болельщиками. И такие встречи - бальзам на душу.

Самые активные болельщики покупают самые дорогие места. Они очень охотно идут на контакт, всегда готовы поделиться своим мнением, и это дает нам много пищи для размышлений. Мы действительно хотим удовлетворить зрителей, - цитирует официальный сайт НХЛ президента и руководителя оргкомитета по созданию новой команды Тода Лайуики.

Напомним, что 32-я команда лиги начнет свое выступление с сезона-2021/22.

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