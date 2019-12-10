Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари» Хоккеисты «Колорадо» в овертайме проиграли «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5.

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В основное время встречи в составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Райан Грейвз (5-я минута), Валерий Ничушкин (11), Натан Маккиннон (44) и Йоонас Донской (51). У «Флэймз» точными бросками отличились Дерек Райан (30), Мэттью Ткачук (37), Эндрю Манджапане (41) и Михаэль Фролик (42).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Шон Монахан.

В следующем матче «Колорадо», прервавший свою серию из шести побед кряду, дома сыграет против «Филадельфии», а «Калгари», одержавший пятую победу в чемпионате подряд, в гостях встретится с «Аризоной».