Семен Варламов: Надо отдать должное ребятам – они сражались и хорошо оборонялись - Советский спорт
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10 декабря 2019 15:59ХоккейЛипкин Антон

Семен Варламов: Надо отдать должное ребятам – они сражались и хорошо оборонялись

«Айлендерс» победили «Тампу-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (5:1).

«Это все про команду, – приводит слова 31-летнего вратаря официальный сайт лиги. – Сегодня была командная победа. Я должен отдать должное ребятам. Они сражались и очень хорошо играли в обороне».

Отметим, что Варламов отразил 31 из 32 бросков и был признан второй звездой матча. Теперь у российского вратаря десять побед в 17 играх, 92,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 92,6.

«Айлендерс» набрали 42 очка и занимают второе место в Столичном дивизионе. В следующем матче 12 декабря «островитяне» сыграют в гостях с «Флоридой».

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